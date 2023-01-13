Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 09:43
Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців
Колісні танки AMX-10RC, фото: Armée française

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що розраховує протягом двох місяців поставити Україні важкі бронетранспортери AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні міноборони Франції за результатами розмови міністра з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Міністри обговорили поставку Україні бойових машин французького виробництва AMX-10 RC, про що принципово домовилися президент Макрон у розмові з президентом Зеленським 4 січня, протягом двох місяців", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Також міністри обговорили організацію швидкого навчання для українських операторів машин.

Повідомляється, що Олексій Резніков подякував своєму колезі за системи ППО Crotale, які допомогли врятувати життя під час останніх бомбардувань Києва.

Нагадаємо, протягом минулого тижня низка партнерів оголосили про нові пакети допомоги Україні. Так, 6 січня США оголосили про найбільший з усіх наданих пакетів, до нього увійдуть БМП Bradley, САУ, ракети і сотні тисяч боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Німеччина пообіцяла надати бронемашини Marder, та, слідом за Сполученими Штатами, додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Президент Франції анонсував надання французьких колісних танків AMX-10 RC.

Теми: Франціязброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Франція
У Франції заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло
Париж першим із європейських столиць заборонить прокат електросамокатів
На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: