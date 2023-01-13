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Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 10:43
Колісні танки AMX-10RC, фото: Armée française

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що розраховує протягом двох місяців поставити Україні важкі бронетранспортери AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні міноборони Франції за результатами розмови міністра з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Міністри обговорили поставку Україні бойових машин французького виробництва AMX-10 RC, про що принципово домовилися президент Макрон у розмові з президентом Зеленським 4 січня, протягом двох місяців", - йдеться у повідомленні.

Також міністри обговорили організацію швидкого навчання для українських операторів машин.

Повідомляється, що Олексій Резніков подякував своєму колезі за системи ППО Crotale, які допомогли врятувати життя під час останніх бомбардувань Києва.

Нагадаємо, протягом минулого тижня низка партнерів оголосили про нові пакети допомоги Україні. Так, 6 січня США оголосили про найбільший з усіх наданих пакетів, до нього увійдуть БМП Bradley, САУ, ракети і сотні тисяч боєприпасів.

Німеччина пообіцяла надати бронемашини Marder, та, слідом за Сполученими Штатами, додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Франції анонсував надання французьких колісних танків AMX-10 RC.

Теми: Франціязброявійна
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