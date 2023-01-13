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Франция надеется поставить Украине колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 09:43
Франция надеется поставить Украине колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев
Колесные танки AMX-10RC, фото: Armée française

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что рассчитывает в течение двух месяцев поставить Украине тяжелые бронетранспортеры AMX-10 RC, которые также классифицируются как колесные танки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении минобороны Франции по результатам разговора министра с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Министры обсудили поставку Украине боевых машин французского производства AMX-10 RC, о чем принципиально договорились президент Макрон в разговоре с президентом Зеленским 4 января, в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

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Также министры обсудили организацию быстрого обучения для украинских операторов машин.

Сообщается, что Алексей Резников поблагодарил своего коллегу за системы ПВО Crotale, которые помогли спасти жизни во время последних бомбардировок Киева.

Напомним, в течение прошлой недели ряд партнеров объявили о новых пакетах помощи Украине. Так, 6 января США объявили о самом большом из всех предоставленных пакетов, в него войдут БМП Bradley, САУ, ракеты и сотни тысяч боеприпасов.

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Германия пообещала предоставить бронемашины Marder, и, следом за Соединенными Штатами, дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

Президент Франции анонсировал предоставление французских колесных танков AMX-10 RC.

Темы: Францияоружиевойна
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