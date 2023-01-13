Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО розмістить у Румунії спостережні літаки AWACS

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 10:11

У зв'язку з агресивною війною Росії проти України НАТО хоче передислокувати кілька своїх літаків-розвідників AWACS, які зазвичай базуються в Німеччині, до Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Машини призначені для підтримки посиленої присутності альянсу в регіоні та моніторингу російської військової діяльності, повідомили в командуванні військово-повітряних сил НАТО.

Реклама:

Згідно з планами, AWACS прибудуть на авіабазу Отопені поблизу румунської столиці Бухареста наступного вівторка і залишаться там на кілька тижнів.

Аеродром знаходиться лише на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС і НАТО з Україною.

AWACS базуються на літаках Боїнг 707 і завдяки своїй грибоподібній радіолокаційній структурі здатні знаходити і ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО.

Теми: НАТОРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: