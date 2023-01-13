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НАТО розмістить у Румунії спостережні літаки AWACS

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 11:11

У зв'язку з агресивною війною Росії проти України НАТО хоче передислокувати кілька своїх літаків-розвідників AWACS, які зазвичай базуються в Німеччині, до Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Машини призначені для підтримки посиленої присутності альянсу в регіоні та моніторингу російської військової діяльності, повідомили в командуванні військово-повітряних сил НАТО.

Згідно з планами, AWACS прибудуть на авіабазу Отопені поблизу румунської столиці Бухареста наступного вівторка і залишаться там на кілька тижнів.

Аеродром знаходиться лише на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС і НАТО з Україною.

AWACS базуються на літаках Боїнг 707 і завдяки своїй грибоподібній радіолокаційній структурі здатні знаходити і ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів.

Як повідомлялося, сотні одиниць військової важкої техніки та американських транспортних засобів прибули до Нідерландів, звідки попрямують до Східної Європи для посилення східного флангу НАТО.

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Теми: НАТОРумунія
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