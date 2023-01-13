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НАТО разместит в Румынии наблюдательные самолеты AWACS

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 11:11

В связи с агрессивной войной России против Украины НАТО хочет передислоцировать несколько своих самолетов-разведчиков AWACS, которые обычно базируются в Германии, в Румынию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Машины предназначены для поддержки усиленного присутствия альянса в регионе и мониторинга российской военной деятельности, сообщили в командовании военно-воздушных сил НАТО.

Согласно планам, AWACS прибудут на авиабазу Отопени вблизи румынской столицы Бухареста в следующий вторник и останутся там на несколько недель.

Аэродром находится лишь на расстоянии около 200 километров от восточной границы страны ЕС и НАТО с Украиной.

AWACS базируются на самолетах Боинг 707 и благодаря своей грибовидной радиолокационной структуре способны находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.

Как сообщалось, сотни единиц военной тяжелой техники и американских транспортных средств прибыли в Нидерланды, откуда направятся в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО.

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Темы: НАТОРумыния
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