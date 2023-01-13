У Росії скасували відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків – депутат

Батькам трьох неповнолітніх дітей у Росії перестануть надавати відстрочку від мобілізації, заявила депутатка Держдуми РФ, голова комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна.

Джерело: російське видання "Медуза", Останіна в Telegram, секретар генради "Единой России" Андрій Турчак у Telegram

Деталі: За словами Останіної, про скасування цієї підстави для відстрочки їй повідомила член Ради з прав людини Ірина Кіркора. Вона посилалася на якийсь документ, надісланий до військкоматів у грудні, а також на джерело в Генштабі.

На думку Останіної, призивати батьків із трьома дітьми зараз не будуть, бо "часткова мобілізація завершена". Водночас вона вважає, що документ видали тому, що повертати росіян, які вже перебувають на війні, "дуже важко".

"Медуза" повідомляє, що про скасування відстрочки для багатодітних батьків писало і видання Chita.Ru з посиланням на військового комісара Забайкальського краю Юрія Шувалова.

Військком заявив виданню, що цю підставу для відстрочки, прописану в документі від 4 жовтня, було скасовано рішенням начальника Генштабу 21 грудня.

Голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков також писав про те, що військові комісаріати ігнорують право на відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків.

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Зокрема, 12 січня він повідомив про такий випадок у Дагестані, але йшлося про те, що жителя республіки, якого відправили на війну наприкінці вересня (до того, як Генштаб оголосив про право на відстрочку для багатодітних батьків) відмовляються повертати зі служби.

Оновлено: Після публікації у ЗМІ секретар генради "Единой России" Андрій Турчак заявив, що відстрочка від мобілізації для батьків трьох і більше дітей зберігається.

"Відповідна директива Генштабу, випущена в жовтні, продовжує і продовжить діяти. Відпрацювали це питання з Міноборони", – запевнив Турчак.

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