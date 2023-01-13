В России отменили отсрочку от мобилизации для многодетных отцов – депутат

Отцам троих несовершеннолетних детей в России перестанут предоставлять отсрочку от мобилизации, заявила депутат Госдумы РФ, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Источник: российское издание "Медуза", Останина в Telegram, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram

Детали: По словам Останиной, об отмене этого основания для отсрочки ей сообщила член Совета по правам человека Ирина Киркора. Она ссылалась на некий документ, отправленный в военкоматы в декабре, а также на источник в Генштабе.

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По мнению Останиной, призывать отцов с тремя детьми сейчас не будут так как "частичная мобилизация завершена". Вместе с тем она считает, что документ издали потому, что возвращать уже находящихся на войне россиян "очень тяжело".

"Медуза" сообщает, что об отмене отсрочки для многодетных отцов писало и издание Chita.Ru со ссылкой на военного комиссара Забайкальского края Юрия Шувалова.

Военком заявил изданию, что это основание для отсрочки, прописанное в документе от 4 октября, было отменено решением начальника Генштаба 21 декабря.

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Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков также писал о том, что военные комиссариаты игнорируют право на отсрочку от мобилизации для многодетных отцов.

В частности, 12 января он сообщил о таком случае в Дагестане, но речь шла о том, жителя республики, отправленного на войну в конце сентября (до того, как Генштаб объявил о праве на отсрочку для многодетных отцов) отказываются возвращать со службы.

Обновлено: После публикации в СМИ секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется.

"Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Минобороны", – уверяет Турчак.

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