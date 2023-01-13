Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецька опозиція вимагає у "впертого канцлера" надати Україні танки

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 11:26

Фракція Християнсько-демократичного союзу у німецькому Бундестазі наполягає на поставці Україні основних бойових танків Leopard 2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Заступник голови фракції ХДС Йоганн Вадефуль різко розкритикував канцлера Олафа Шольца.

"Усі цього хочуть. Фінляндія хоче, Іспанія вже давно, Польща зараз перейшла в наступ, а впертий канцлер стоїть на заваді", - сказав він.

З його точки зору, поставка танків Leopard 2 - це лише питання "коли".

Блокадна позиція Шольца не може бути роллю Німеччини, попередив він. Замість цього потрібно знову вийти "на передову".

Напередодні міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини. 

ВІДЕО ДНЯ

У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.

Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини. 

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: Німеччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли, звідки вдарила Росія по Києву 14 січня

У Києві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги

Росія готується до довготривалої війни, переходить на "воєнні рейки" – ГУР

У ЗСУ заявили, що звуки вибухів у Києві не пов'язані з військовими діями

Путін, ймовірно, намагається завадити Пригожину підвищити свій статус – ISW

Джапарова в ООН: 10 пунктів Формули миру здатні повернути безпеку і справедливість Україні

Усі новини...
Німеччина
У Берліні заявили, що не отримували запит Польщі на постачання танків Україні
У Польщі анонсували прибуття ЗРК Patriot від Німеччини наступного тижня – ЗМІ
Очільниця Міноборони Німеччини вперше допустила надання Україні танків Leopard 2
Останні новини
11:34
Центральна виборча комісія: Наше завдання зараз – підготуватись до найскладніших голосувань країни
11:33
Туреччина скасувала запрошення спікеру парламенту Швеції після повішення опудала Ердогана
11:19
Британія передасть Україні 12 танків Challenger 2, перші 4 негайно - ЗМІ
11:08
Повітряні сили розповіли, звідки вдарила Росія по Києву 14 січня
11:03
Темпи транспортування українського зерна знизились удвічі: РФ уповільнює інспекцію суден
10:57
оновлено від 10:57Військові повідомляють про групу російських літаків у повітрі
10:55
Мер Харкова Терехов судитиметься з мовним омбудсменом через штраф за використання російської
10:44
Міністр юстиції Німеччини проти створення спецтрибуналу ООН для РФ
10:31
На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджені 18 будинків
10:15
Мінфін США попереджає про досягнення ліміту держборгу вже цього місяця
Усі новини...