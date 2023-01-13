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Німецька опозиція вимагає у "впертого канцлера" надати Україні танки

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 10:26

Фракція Християнсько-демократичного союзу у німецькому Бундестазі наполягає на поставці Україні основних бойових танків Leopard 2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Заступник голови фракції ХДС Йоганн Вадефуль різко розкритикував канцлера Олафа Шольца.

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"Усі цього хочуть. Фінляндія хоче, Іспанія вже давно, Польща зараз перейшла в наступ, а впертий канцлер стоїть на заваді", - сказав він.

З його точки зору, поставка танків Leopard 2 - це лише питання "коли".

Блокадна позиція Шольца не може бути роллю Німеччини, попередив він. Замість цього потрібно знову вийти "на передову".

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини. 

У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.

Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини. 

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Теми: Німеччина
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