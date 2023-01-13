Немецкая оппозиция требует у "упрямого канцлера" предоставить Украине танки

Фракция Христианско-демократического союза в немецком Бундестаге настаивает на поставке Украине основных боевых танков Leopard 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Заместитель председателя фракции ХДС Иоганн Вадефуль резко раскритиковал канцлера Олафа Шольца.

"Все этого хотят. Финляндия хочет, Испания уже давно, Польша сейчас перешла в наступление, а упрямый канцлер мешает", - сказал он.

С его точки зрения, поставка танков Leopard 2 - это лишь вопрос времени.

Блокирующая позиция Шольца не может быть ролью Германии, предупредил он. Вместо этого нужно снова выйти "на передовую".

Накануне министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за возражений Германии.

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В среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.

Поскольку Leopard - это танк немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.

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