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Немецкая оппозиция требует у "упрямого канцлера" предоставить Украине танки

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 10:26

Фракция Христианско-демократического союза в немецком Бундестаге настаивает на поставке Украине основных боевых танков Leopard 2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Заместитель председателя фракции ХДС Иоганн Вадефуль резко раскритиковал канцлера Олафа Шольца.

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"Все этого хотят. Финляндия хочет, Испания уже давно, Польша сейчас перешла в наступление, а упрямый канцлер мешает", - сказал он.

С его точки зрения, поставка танков Leopard 2 - это лишь вопрос времени.

Блокирующая позиция Шольца не может быть ролью Германии, предупредил он. Вместо этого нужно снова выйти "на передовую".

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Накануне министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за возражений Германии.

В среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.

Поскольку Leopard - это танк немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.

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Темы: Германия
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