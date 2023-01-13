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Росіяни у Херсоні обстріляли базу з автобусами: є поранений

Ірина БалачукП'ятниця, 13 січня 2023, 12:03
Наслідки російських обстрілів 13 січня. Скриншот з відео

Уночі 13 січня російські загарбники обстріляли у Херсоні базу з комунальним транспортом – пошкоджені 16 автобусів, легкові авто та склади, одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевич: "У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси.

Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони".

Деталі: За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення.

Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі.

Янушевич зазначив, що на місці працюють медики, поліція та рятувальники.

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Теми: Херсонвійнатранспорт
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