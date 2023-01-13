Росіяни у Херсоні обстріляли базу з автобусами: є поранений

Уночі 13 січня російські загарбники обстріляли у Херсоні базу з комунальним транспортом – пошкоджені 16 автобусів, легкові авто та склади, одна людина отримала поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевич: "У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси.

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Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони".

Деталі: За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення.

Російські загарбники уночі 13 січня обстріляли транспортну базу: пошкоджені автобуси і авто, поранений охоронець. Відео з Telegram Янушевича pic.twitter.com/4Q0kZRi2C0 ВІДЕО ДНЯ January 13, 2023

Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі.



Янушевич зазначив, що на місці працюють медики, поліція та рятувальники.

Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.