Россияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый

Ночью 13 января российские захватчики обстреляли в Херсоне базу с коммунальным транспортом – повреждены 16 автобусов, легковые авто и склады, один человек получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы.

Из-за обстрела повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны".

Детали: По предварительной информации, один из охранников получил ранения.

Російські загарбники уночі 13 січня обстріляли транспортну базу: пошкоджені автобуси і авто, поранений охоронець. Відео з Telegram Янушевича pic.twitter.com/4Q0kZRi2C0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 13, 2023

Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети.

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Янушевич отметил, что на месте работают медики, полиция и спасатели.

Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.