Россияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый
Ночью 13 января российские захватчики обстреляли в Херсоне базу с коммунальным транспортом – повреждены 16 автобусов, легковые авто и склады, один человек получил ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы.
Из-за обстрела повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны".
Детали: По предварительной информации, один из охранников получил ранения.
Російські загарбники уночі 13 січня обстріляли транспортну базу: пошкоджені автобуси і авто, поранений охоронець. Відео з Telegram Янушевича pic.twitter.com/4Q0kZRi2C0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 13, 2023
Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети.
Янушевич отметил, что на месте работают медики, полиция и спасатели.
Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.