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Россияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый

Ирина БалачукПятница, 13 января 2023, 11:03
Россияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый
Последствия российских обстрелов 13 января. Скриншот из видео

Ночью 13 января российские захватчики обстреляли в Херсоне базу с коммунальным транспортом – повреждены 16 автобусов, легковые авто и склады, один человек получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы.

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Из-за обстрела повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны".

Детали: По предварительной информации, один из охранников получил ранения.

Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети.

Янушевич отметил, что на месте работают медики, полиция и спасатели.

Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

Темы: Херсонвойнатранспорт
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