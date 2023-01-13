Прикордонники відфільтрували прихильника "руского міра", який прямував до Києва

Під час фільтраційних заходів прикордонники затримали на Київщині прихильника "русского міра" та підприємця з Херсона, який допомагав окупантам.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зокрема прикордонники зупинили громадянина України 1979 року народження, який прямував до столиці.

У його мобільному телефоні виявили номери абонентів російських операторів, листування проросійського характеру й інші компрометуючі матеріали.

Крім цього під час проведення фільтраційних заходів іншого громадянина України - 1990 року народження - прикордонники встановили, що чоловік є співучасником злочинів російської влади проти України.

За даними правоохоронців, уродженець Херсона добровільно пішов на співпрацю з окупантами, займався обслуговуванням та забезпеченням російської техніки.

Чоловік був заступником директора одного з автомагазинів. Він радо зустрів ворога у своєму місті – обслуговував автомобілі військових сил РФ та поліції Росгвардії, зазначають у ДПСУ.

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Також магазин займався продажем пального, яке зливалось з російської техніки.

Для подальшої перевірки та притягнення до відповідальності обох осіб прикордонники передали співробітникам Служби безпеки України.