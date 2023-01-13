Пограничники отфильтровали сторонника "русского мира", который направлялся в Киев
Во время фильтрационных мероприятий пограничники задержали на Киевщине сторонника "русского мира" и предпринимателя из Херсона, который помогал оккупантам.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: В частности пограничники остановили гражданина Украины 1979 года рождения, который направлялся в столицу.
В его мобильном телефоне обнаружили номера абонентов российских операторов, переписку пророссийского характера и другие компрометирующие материалы.
Кроме этого во время проведения фильтрационных мероприятий другого гражданина Украины - 1990 года рождения - пограничники установили, что мужчина является соучастником преступлений российских властей против Украины.
По данным правоохранителей, уроженец Херсона добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, занимался обслуживанием и обеспечением российской техники.
Мужчина был заместителем директора одного из автомагазинов. Он радушно встретил врага в своем городе - обслуживал автомобили военных сил РФ и полиции Росгвардии, отмечают в ГПСУ.
Также магазин занимался продажей топлива, которое сливалось с российской техники.
Для дальнейшей проверки и привлечения к ответственности обоих граждан пограничники передали сотрудникам Службы безопасности Украины.