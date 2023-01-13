Пограничники отфильтровали сторонника "русского мира", который направлялся в Киев

Во время фильтрационных мероприятий пограничники задержали на Киевщине сторонника "русского мира" и предпринимателя из Херсона, который помогал оккупантам.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В частности пограничники остановили гражданина Украины 1979 года рождения, который направлялся в столицу.

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В его мобильном телефоне обнаружили номера абонентов российских операторов, переписку пророссийского характера и другие компрометирующие материалы.

Кроме этого во время проведения фильтрационных мероприятий другого гражданина Украины - 1990 года рождения - пограничники установили, что мужчина является соучастником преступлений российских властей против Украины.

По данным правоохранителей, уроженец Херсона добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, занимался обслуживанием и обеспечением российской техники.

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Мужчина был заместителем директора одного из автомагазинов. Он радушно встретил врага в своем городе - обслуживал автомобили военных сил РФ и полиции Росгвардии, отмечают в ГПСУ.

Также магазин занимался продажей топлива, которое сливалось с российской техники.

Для дальнейшей проверки и привлечения к ответственности обоих граждан пограничники передали сотрудникам Службы безопасности Украины.