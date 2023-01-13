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Зеленський сподівається, що саміт НАТО у Литві стане доленосним

П'ятниця, 13 січня 2023, 12:25

Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку в п'ятницю перед парламентом Литви з нагоди Дня Свободи - 32-ї річниці штурму радянськими військами Вільнюської телевежі після проголошення виходу Литви зі складу СРСР.

Виступ президента цитує агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Звертаючись до литовських парламентарів, президент України зазначив, що 32 роки тому литовці не просто захищали будівлю телецентру, парламенту та інших об'єктів.

"Ви тоді захистили свій історичний вибір. І зараз ми з вами теж ідемо до перемоги. До фінальної перемоги над імперією. Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи, коли ми закінчимо цю війну однозначною поразкою агресора", - заявив Зеленський.

За його словами, цей рік вирішальним, щоб остаточно покінчити з російським терором.

"Нам потрібні невідкладні рішення, щоб вигнати російську армію з нашої землі. Це стосується насамперед сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний і нездоланний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібен міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - заявив Зеленський.

Глава держави також висловив сподівання на те, що саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі в липні, стане доленосним для всієї євроатлантичної спільноти. "Зробимо все, щоб саміт таким і був. І зробимо разом", - сказав президент.

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Зеленський також подякував литовській стороні за підтримку.

13 січня в Литві відзначають День Свободи. 32 роки тому радянські війська штурмували Вільнюську телевежу, унаслідок чого загинули 13 осіб.

Як повідомлялося, вступ України в НАТО більшість громадян України вважають найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії.

Крім того, понад дві третини українців проти відмови від наміру вступити у НАТО в обмін на виведення російських військ з окупованих територій.

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Теми: ЗеленськийЛитва
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