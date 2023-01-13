Зеленский надеется, что саммит НАТО в Литве станет судьбоносным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в пятницу перед парламентом Литвы по случаю Дня Свободы - 32-й годовщины штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни после провозглашения выхода Литвы из состава СССР.

Выступление президента цитирует агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Обращаясь к литовским парламентариям, президент Украины отметил, что 32 года назад литовцы не просто защищали здание телецентра, парламента и других объектов.

"Вы тогда защитили свой исторический выбор. И сейчас мы с вами тоже идем к победе. К финальной победе над империей. Россия больше не сможет диктовать ничего народам Европы, когда мы закончим эту войну однозначным поражением агрессора", - заявил Зеленский.

По его словам, этот год решающим, чтобы окончательно покончить с российским террором.

"Нам нужны неотложные решения, чтобы изгнать российскую армию с нашей земли. Это касается прежде всего современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, которые обеспечивают продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - заявил Зеленский.

Глава государства также выразил надежду на то, что саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, станет судьбоносным для всего евроатлантического сообщества. "Сделаем все, чтобы саммит таким и был. И сделаем вместе", - сказал президент.

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Зеленский также поблагодарил литовскую сторону за поддержку.

13 января в Литве отмечают День Свободы. 32 года назад советские войска штурмовали Вильнюсскую телебашню, в результате чего погибли 13 человек.

Как сообщалось, вступление Украины в НАТО большинство граждан Украины считают наилучшим вариантом обеспечения национальной безопасности после российской агрессии.

Кроме того, более двух третей украинцев против отказа от намерения вступить в НАТО в обмен на вывод российских войск с оккупированных территорий.

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