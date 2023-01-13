Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский надеется, что саммит НАТО в Литве станет судьбоносным

Пятница, 13 января 2023, 12:25

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в пятницу перед парламентом Литвы по случаю Дня Свободы - 32-й годовщины штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни после провозглашения выхода Литвы из состава СССР.

Выступление президента цитирует агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Обращаясь к литовским парламентариям, президент Украины отметил, что 32 года назад литовцы не просто защищали здание телецентра, парламента и других объектов.

"Вы тогда защитили свой исторический выбор. И сейчас мы с вами тоже идем к победе. К финальной победе над империей. Россия больше не сможет диктовать ничего народам Европы, когда мы закончим эту войну однозначным поражением агрессора", - заявил Зеленский.

По его словам, этот год решающим, чтобы окончательно покончить с российским террором.

"Нам нужны неотложные решения, чтобы изгнать российскую армию с нашей земли. Это касается прежде всего современных танков, эффективной артиллерии. Нам нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, которые обеспечивают продолжение агрессии. И нам нужен международный трибунал, который позволит привлечь к ответственности тех, чей злой ум породил это преступление, эту войну", - заявил Зеленский.

Глава государства также выразил надежду на то, что саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, станет судьбоносным для всего евроатлантического сообщества. "Сделаем все, чтобы саммит таким и был. И сделаем вместе", - сказал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский также поблагодарил литовскую сторону за поддержку.

13 января в Литве отмечают День Свободы. 32 года назад советские войска штурмовали Вильнюсскую телебашню, в результате чего погибли 13 человек.

Как сообщалось, вступление Украины в НАТО большинство граждан Украины считают наилучшим вариантом обеспечения национальной безопасности после российской агрессии.

Кроме того, более двух третей украинцев против отказа от намерения вступить в НАТО в обмен на вывод российских войск с оккупированных территорий.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: ЗеленскийЛитва
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Россия готовится к долговременной войне, переходит на "военные рельсы" - ГУР

В ВСУ заявили, что звуки взрывов в Киеве не связаны с военными действиями

Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус – ISW

Джапарова в ООН: 10 пунктов Формулы мира способны вернуть безопасность и справедливость Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Этот год – решающий, надо не дать РФ передышку для восстановления сил
Зеленский наложил санкции на "латвийскую" Royal Pay Europe: что известно о компании
Украинцы больше всего доверяют ВСУ: за год этот показатель вырос на четверть
Последние новости
12:38
Правительство установило сумму минимальной зарплаты медиков в 2023 году
12:33
фотоУтренний обстрел Киева: попадание в объект инфраструктуры, поврежденные автомобили
12:21
Потери РФ в Украине: в мире уже закончились стадионы, способные принять концерт Кобзона – Руденко
12:15
Катар считает, что рынки природного газа могут быть нестабильными еще несколько лет
11:58
фотоНа территорию музейного комплекса Пирогово под Киевом упали обломки российской ракеты
11:52
Россия в ООН снова заявила о готовности к переговорам, но с условиями
11:34
Центральная избирательная комиссия: Наша задача сейчас – подготовиться к самым сложным голосованиям страны
11:33
Турция отменила приглашение спикеру парламента Швеции после повешения чучела Эрдогана
11:19
Британия передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно - СМИ
11:08
Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января
Все новости...