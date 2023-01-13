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Фінляндія може передати Україні лише невелику кількість танків Leopard 2 - президент

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 12:53

Фінляндія може надати Україні невелику кількість танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо ширша група європейських країн також вирішить це зробити.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, пише "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Якщо танки будуть надіслані, пропозиція Фінляндії не може бути дуже великою", - сказав Нііністьо.

Фінляндія, яка подала заявку на членство в НАТО, може поділитися лише обмеженою кількістю танків, оскільки зброя необхідна країні для охорони її довгого кордону з Росією, заявив президент.

Країна має на озброєнні близько 200 німецьких танків.

Раніше фінські ЗМІ повідомляли, що політичне керівництво Фінляндії чекає рішень від Німеччини та інших великих країн. Фінляндія не буде першою, хто ухвалить рішення про передачу танків.

На початку року міністр оборони Мікко Савола повідомив, що Фінляндія готує Україні 12-й пакет військової допомоги.

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Нагадаємо, Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.

Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини. 

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Теми: зброя
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