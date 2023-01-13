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Финляндия может передать Украине лишь небольшое количество танков Leopard 2 - президент

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 12:53

Финляндия может предоставить Украине небольшое количество танков Leopard 2 немецкого производства, если более широкая группа европейских стран также решит это сделать.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Если танки будут отправлены, предложение Финляндии не может быть очень большим", - сказал Ниинистьо.

Финляндия, которая подала заявку на членство в НАТО, может поделиться лишь ограниченным количеством танков, поскольку оружие необходимо стране для охраны ее длинной границы с Россией, заявил президент.

Страна имеет на вооружении около 200 немецких танков.

Ранее финские СМИ сообщали, что политическое руководство Финляндии ждет решений от Германии и других крупных стран. Финляндия не будет первой, кто примет решение о передаче танков.

В начале года министр обороны Микко Савола сообщил, что Финляндия готовит Украине 12-й пакет военной помощи.

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Напомним, Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.

Поскольку Leopard - это танк немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.

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Темы: оружие
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