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Бій очима операторів ССО: під Кремінною воїни заскочили противника зненацька

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 12:54
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій показали кадри бою на Луганщині, під час якого було знищено групу живої сили противника.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що під час виконання одного з завдань група Сил спеціальних операцій виявила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок та облаштовані спостережні пункти ворога.

Воїни ССО вирішили скористатися можливістю і атакувати ворога зненацька.

Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника,  кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомета воїни ССО розстріляли бліндаж росіян.

Після завдання вогневого ураження ворогу група відійшла.

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Як уточнили "Українській правді" в пресслужбі ССО, бій мав місце поблизу Кремінної на Луганщині.

На відео, оприлюдненому 13 січня, можна побачити також трупи окупантів, які залишилися після попередіх зіткнень, і які ворог залишив на полі бою.

Теми: ССОвійнаЛуганська область
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