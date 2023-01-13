Бій очима операторів ССО: під Кремінною воїни заскочили противника зненацька
Сили спеціальних операцій показали кадри бою на Луганщині, під час якого було знищено групу живої сили противника.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Повідомляється, що під час виконання одного з завдань група Сил спеціальних операцій виявила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок та облаштовані спостережні пункти ворога.
Воїни ССО вирішили скористатися можливістю і атакувати ворога зненацька.
Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомета воїни ССО розстріляли бліндаж росіян.
Після завдання вогневого ураження ворогу група відійшла.
Як уточнили "Українській правді" в пресслужбі ССО, бій мав місце поблизу Кремінної на Луганщині.
На відео, оприлюдненому 13 січня, можна побачити також трупи окупантів, які залишилися після попередіх зіткнень, і які ворог залишив на полі бою.