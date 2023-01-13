Бой глазами операторов ССО: под Кременной воины застали противника врасплох

Силы специальных операций показали кадры боя на Луганщине, во время которого была уничтожена группа живой силы противника.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что во время выполнения одной из задач группа Сил специальных операций обнаружила около десятка российских солдат, пулеметный расчет и обустроенные наблюдательные пункты врага.

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Воины ССО решили воспользоваться возможностью и атаковать врага внезапно.

Метким выстрелом снайпер снял наблюдателя противника, пулеметчики уничтожили вражеский пулеметный расчет и начали уничтожать личный состав, из ручного гранатомета воины ССО расстреляли блиндаж россиян.

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После нанесения огневого поражения врагу группа отошла.

Как уточнили "Украинской правде" в пресс-службе ССО, бой имел место вблизи Кременной Луганской области.

На видео, обнародованном 13 января, можно увидеть также трупы оккупантов, которые остались после предыдущих столкновений, и которые враг оставил на поле боя.