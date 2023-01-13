Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бой глазами операторов ССО: под Кременной воины застали противника врасплох

Валентина РоманенкоПятница, 13 января 2023, 11:54
Бой глазами операторов ССО: под Кременной воины застали противника врасплох
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций показали кадры боя на Луганщине, во время которого была уничтожена группа живой силы противника.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что во время выполнения одной из задач группа Сил специальных операций обнаружила около десятка российских солдат, пулеметный расчет и обустроенные наблюдательные пункты врага.

Реклама:

Воины ССО решили воспользоваться возможностью и атаковать врага внезапно.

Метким выстрелом снайпер снял наблюдателя противника, пулеметчики уничтожили вражеский пулеметный расчет и начали уничтожать личный состав, из ручного гранатомета воины ССО расстреляли блиндаж россиян.

ВИДЕО ДНЯ

После нанесения огневого поражения врагу группа отошла.

Как уточнили "Украинской правде" в пресс-службе ССО, бой имел место вблизи Кременной Луганской области.

На видео, обнародованном 13 января, можно увидеть также трупы оккупантов, которые остались после предыдущих столкновений, и которые враг оставил на поле боя.

Темы: ССОвойнаЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ССО
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: