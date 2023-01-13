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Азербайджан передав Україні нову партію енергетичного обладнання

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 14:35

В Україну 11 січня надійшла друга частина допомоги для енергетичного сектора від азербайджанської компанії Azerenergy.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України, пише "Європейська правда".

У новій партії допомоги - 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував своєму колезі, міністру енергетики Азербайджану Парвізу Шахбазову за швидку реакцію та дієву і вчасну підтримку.

Перша партія обладнання з Азербайджану, що містила 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення, вже розподілена між енергетичними компаніями та передана в регіони, які найбільше постраждали від російських атак.

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Теми: Азербайджан
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