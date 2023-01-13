Азербайджан передал Украине новую партию энергетического оборудования

В Украину 11 января поступила вторая часть помощи для энергетического сектора от азербайджанской компании Azerenergy.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

В новой партии помощи - 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил своего коллегу, министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова за быструю реакцию и действенную и своевременную поддержку.

Первая партия оборудования из Азербайджана, содержащая 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями и передана в регионы, наиболее пострадавшие от российских атак.