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Азербайджан передал Украине новую партию энергетического оборудования

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 13:35

В Украину 11 января поступила вторая часть помощи для энергетического сектора от азербайджанской компании Azerenergy.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

В новой партии помощи - 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил своего коллегу, министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова за быструю реакцию и действенную и своевременную поддержку.

Первая партия оборудования из Азербайджана, содержащая 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями и передана в регионы, наиболее пострадавшие от российских атак.

Темы: Азербайджан
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