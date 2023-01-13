Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Азербайджан передал Украине новую партию энергетического оборудования

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 14:35

В Украину 11 января поступила вторая часть помощи для энергетического сектора от азербайджанской компании Azerenergy.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

В новой партии помощи - 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил своего коллегу, министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова за быструю реакцию и действенную и своевременную поддержку.

Первая партия оборудования из Азербайджана, содержащая 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями и передана в регионы, наиболее пострадавшие от российских атак.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Азербайджан
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2

Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

обновленоРоссия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море

Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Россия готовится к долговременной войне, переходит на "военные рельсы" - ГУР

Все новости...
Азербайджан
Россия обвинила Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном
В Армении раскритиковали РФ: принуждает к уступкам Азербайджану и присоединению к "Союзному государству"
Пашинян на встрече с Путиным обвинил его в бездействии российских "миротворцев" в Карабахе
Последние новости
14:47
картаВ Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты
14:41
видеоВ Молдове на берегу Днестра заметили льва - "подарок" из Одессы
14:36
Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2
14:30
В Брянской области заявили о сбивании "Точки-У"
14:21
Россия ввела санкции против главы МИД и начальника Генштаба Британии
14:09
В Киеве и двух областях применили экстренные отключения света - ДТЭК
13:59
Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД
13:45
фотоТелескоп "Хаббл" обнаружил звезду в форме пончика, которую поглощает чёрная дыра
13:36
В 11 областях применены аварийные отключения - Укрэнерго
13:24
Из Беларуси 14 января не было запусков ракет – "Беларускі Гаюн"
Все новости...