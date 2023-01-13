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Охоронець російської катівні Херсона намагався "залягти на дно" в Одесі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 13:41
Охоронець російської катівні Херсона намагався залягти на дно в Одесі
фото СБУ

В Одесі затримали херсонського колаборанта, який працював на ворога у виправній колонії Херсона.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Одещини

Деталі: Колишній працівник місцевої виправної установи після захоплення українського Херсона пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

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Йому запропонували "посаду" у лавах створеної агресором "исправительной колонии". Зловмисник погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.

Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого росіяни незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість із потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом.

Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти "камери" та "периметр" російської катівні, зазначають в СБУ.

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Зокрема, за даними прокуратури, чоловік курував кінологічний підрозділ та дресирував службових собак для охорони вказаної колонії.

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Затриманому оголошено підозру в колаборації. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Теми: колабораціяСБУХерсонвійна
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