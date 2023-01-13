Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Охранник херсонского застенка оккупантов пытался "залечь на дно" в Одессе

Валентина РоманенкоПятница, 13 января 2023, 13:41
Охранник херсонского застенка оккупантов пытался залечь на дно в Одессе
фото СБУ

В Одессе задержали херсонского коллаборанта, который работал на врага в исправительной колонии Херсона.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Одесской области

Детали: Бывший работник местного исправительного учреждения после захвата украинского Херсона пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Реклама:

Ему предложили "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии". Злоумышленник согласился на "предложение" и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.

Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта РФ, в который россияне незаконно заключали репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших были участниками движения сопротивления. В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом.

Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российского застенка, отмечают в СБУ.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, по данным прокуратуры, мужчина курировал кинологическое подразделение и дрессировал служебных собак для охраны указанной колонии.

Во время освобождения Херсона злоумышленник решил сбежать в Одессу, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Задержанному объявлено подозрение в коллаборации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Темы: коллаборационизмСБУХерсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
коллаборационизм
Разведка "поздравила" оккупантов с праздниками: в окно коллаборанта залетел дрон-камикадзе
Выведывал данные о ТЭЦ, занимаясь их страхованием – СБУ задержала агента РФ
В Донецкой области группа женщин работала на ФСБ и "вагнеровцев", руководила ею из России украинка
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: