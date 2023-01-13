Охранник херсонского застенка оккупантов пытался "залечь на дно" в Одессе

В Одессе задержали херсонского коллаборанта, который работал на врага в исправительной колонии Херсона.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Одесской области

Детали: Бывший работник местного исправительного учреждения после захвата украинского Херсона пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Ему предложили "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии". Злоумышленник согласился на "предложение" и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.

Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта РФ, в который россияне незаконно заключали репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших были участниками движения сопротивления. В застенках оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом.

Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российского застенка, отмечают в СБУ.

В частности, по данным прокуратуры, мужчина курировал кинологическое подразделение и дрессировал служебных собак для охраны указанной колонии.

ВИДЕО ДНЯ

Во время освобождения Херсона злоумышленник решил сбежать в Одессу, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Задержанному объявлено подозрение в коллаборации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.