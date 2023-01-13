У Берліні заявили, що не отримували запит Польщі на постачання танків Україні

Уряд Німеччини поки що не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Leopard" в Україну.

Про це заявила речниця уряду в Берліні, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.

Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.

Пізніше міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини.

Опозиційна фракція Християнсько-демократичного союзу у німецькому Бундестазі наполягає на поставці Україні основних бойових танків.