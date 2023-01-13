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В Берлине заявили, что не получали запрос Польши на поставку танков Украине

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 13:50
В Берлине заявили, что не получали запрос Польши на поставку танков Украине
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Правительство Германии пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.

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Поскольку Leopard - это танк немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.

Позже министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за возражений Германии.

Оппозиционная фракция Христианско-демократического союза в немецком Бундестаге настаивает на поставке Украине основных боевых танков.

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Темы: ГерманияПольшаУкраинавойна
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