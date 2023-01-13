В Берлине заявили, что не получали запрос Польши на поставку танков Украине
Правительство Германии пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.
Об этом заявила пресс-секретарь правительства в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
В среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.
Поскольку Leopard - это танк немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.
Позже министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек высказался за то, чтобы не допустить срыва поставки Украине польских боевых танков Leopard из-за возражений Германии.
Оппозиционная фракция Христианско-демократического союза в немецком Бундестаге настаивает на поставке Украине основных боевых танков.