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Фінляндія допоможе Естонії з українськими біженцями, прийматиме до 100 осіб на тиждень

П'ятниця, 13 січня 2023, 14:19

Фінляндія буде приймати до 100 українських біженців з Естонії щотижня, оскільки можливості балтійської країни надавати основні послуги, такі як охорона здоров'я та освіта, стають обмеженими.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда"

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 66 000 українських біженців заявили про намір залишитися в Естонії, а не виїхати до інших країн, що є одним з найвищих показників на душу населення в Європейському Союзі.

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До цільової групи насамперед входять громадяни України, які ще не мають тимчасового захисту або чинної посвідки на проживання в Естонії чи іншій країні.

Якщо в них є чинна посвідка на проживання, вони повинні будуть спочатку від неї відмовитися і потім подати заяву на отримання нової у Фінляндії.

До цільової групи не входять особи, які не мають права на тимчасовий захист, і громадяни інших третіх країн, якщо тільки вони не є членами сім'ї українського біженця. Також не входять до цільової групи неповнолітні та люди з особливими потребами без супроводжуючої особи, чий переїзд до Фінляндії був би занадто обтяжливим.

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У Фінляндії біженцям нададуть можливість клопотати про тимчасовий захист і забезпечать усі супутні цьому необхідні підтримувальні послуги, повідомило Міністерство внутрішніх справ Естонії.

"Досі ми змогли забезпечити всім, хто прибуває, належний рівень підтримки та послуг, проте в міру того, як біженців ставало дедалі більше, ми вже вчасно й заздалегідь звернулися за підтримкою до наших північних сусідів. В останні кілька тижнів ми досягли домовленості про те, як рух біженців до Фінляндії може відбуватися, і в самий найближчий час Фінляндія очікує з нашого боку до ста біженців на тиждень", - сказав глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс.

"Важливо підкреслити, що переїзд до Фінляндії - це просто можливість, яку тим, хто прибуває, пропонують, а не тиск або, тим більше, не вимога з нашого боку. У тих, хто вважатиме за краще залишитися в Естонії, наприклад, оскільки їхня сім'я або родичі вже перебувають тут, така можливість, природно, буде. Водночас, для багатьох вбіженців переїзд до Фінляндії також є бажаною перспективою", - пояснив Ляенеметс.

Нагадаємо, Сенат Чехії схвалив поправку до закону про українських біженців щодо продовження режиму тимчасового захисту для них на один рік – до кінця березня 2024-го, зміни набудуть чинності після підписання президентом.

Теми: Фінляндіябіженці
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