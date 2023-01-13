Финляндия поможет Эстонии с украинскими беженцами, будет принимать до 100 человек в неделю

Финляндия будет принимать до 100 украинских беженцев из Эстонии еженедельно, поскольку возможности балтийской страны предоставлять основные услуги, такие как здравоохранение и образование, становятся ограниченными.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 66 тысяч украинских беженцев заявили о намерении остаться в Эстонии, а не уехать в другие страны, что стало одним из самых высоких показателей на душу населения в Европейском Союзе.

В целевую группу прежде всего входят граждане Украины, которые еще не имеют временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране.

Если у них есть действующий вид на жительство, они должны будут сначала отказаться от него и затем подать заявление на получение нового в Финляндии.

В целевую группу не входят лица, не имеющие права на временную защиту, и граждане других третьих стран, если только они не являются членами семьи украинского беженца. Также не входят в целевую группу несовершеннолетние и люди с особыми потребностями без сопровождающего лица, чей переезд в Финляндию был бы слишком обременительным.

В Финляндии беженцам предоставят возможность ходатайствовать о временной защите и обеспечат все сопутствующие этому необходимые поддерживающие услуги, сообщило Министерство внутренних дел Эстонии.

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"До сих пор мы смогли обеспечить всем прибывающим надлежащий уровень поддержки и услуг, однако по мере того, как беженцев становилось все больше, мы уже вовремя и заранее обратились за поддержкой к нашим северным соседям. В последние несколько недель мы достигли договоренности о том, как движение беженцев в Финляндию может происходить, и в самое ближайшее время Финляндия ожидает с нашей стороны до ста беженцев в неделю", - сказал глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс.

"Важно подчеркнуть, что переезд в Финляндию - это просто возможность, которую прибывающим предлагают, а не давление или, тем более, не требование с нашей стороны. У тех, кто предпочтет остаться в Эстонии, например, поскольку их семья или родственники уже находятся здесь, такая возможность, естественно, будет. В то же время для многих беженцев переезд в Финляндию также является желанной перспективой", - пояснил Ляенеметс.

Напомним, Сенат Чехии одобрил поправку к закону об украинских беженцах о продлении режима временной защиты для них на один год - до конца марта 2024-го, изменения вступят в силу после подписания президентом.