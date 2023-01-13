Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия поможет Эстонии с украинскими беженцами, будет принимать до 100 человек в неделю

Пятница, 13 января 2023, 15:19

Финляндия будет принимать до 100 украинских беженцев из Эстонии еженедельно, поскольку возможности балтийской страны предоставлять основные услуги, такие как здравоохранение и образование, становятся ограниченными.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 66 тысяч украинских беженцев заявили о намерении остаться в Эстонии, а не уехать в другие страны, что стало одним из самых высоких показателей на душу населения в Европейском Союзе.

В целевую группу прежде всего входят граждане Украины, которые еще не имеют временной защиты или действующего вида на жительство в Эстонии или другой стране.

Если у них есть действующий вид на жительство, они должны будут сначала отказаться от него и затем подать заявление на получение нового в Финляндии.

В целевую группу не входят лица, не имеющие права на временную защиту, и граждане других третьих стран, если только они не являются членами семьи украинского беженца. Также не входят в целевую группу несовершеннолетние и люди с особыми потребностями без сопровождающего лица, чей переезд в Финляндию был бы слишком обременительным.

В Финляндии беженцам предоставят возможность ходатайствовать о временной защите и обеспечат все сопутствующие этому необходимые поддерживающие услуги, сообщило Министерство внутренних дел Эстонии.

ВИДЕО ДНЯ

"До сих пор мы смогли обеспечить всем прибывающим надлежащий уровень поддержки и услуг, однако по мере того, как беженцев становилось все больше, мы уже вовремя и заранее обратились за поддержкой к нашим северным соседям. В последние несколько недель мы достигли договоренности о том, как движение беженцев в Финляндию может происходить, и в самое ближайшее время Финляндия ожидает с нашей стороны до ста беженцев в неделю", - сказал глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс.

"Важно подчеркнуть, что переезд в Финляндию - это просто возможность, которую прибывающим предлагают, а не давление или, тем более, не требование с нашей стороны. У тех, кто предпочтет остаться в Эстонии, например, поскольку их семья или родственники уже находятся здесь, такая возможность, естественно, будет. В то же время для многих беженцев переезд в Финляндию также является желанной перспективой", - пояснил Ляенеметс.

Напомним, Сенат Чехии одобрил поправку к закону об украинских беженцах о продлении режима временной защиты для них на один год - до конца марта 2024-го, изменения вступят в силу после подписания президентом.

Темы: Финляндиябеженцы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

карта, обновлено от 14:47В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ППО

Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2

Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

обновленоРоссия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море

Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Все новости...
Финляндия
Премьер Норвегии поддержал идею более глубокой оборонной интеграции со Швецией и Финляндией
Финляндия обещает Украине танки Leopard 2, нужно решение Европы
Эстония и Финляндия продолжают переговоры о перераспределении украинских беженцев
Последние новости
15:50
видеоСпецназовцы СБУ дроном устроили "демобилизацию" оккупантам
15:39
Отчет Apple за 2022 год свидетельствует о замедлении темпов доходов App Store
15:21
карта, обновлено от 14:47В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ППО
15:14
Моравецкий попытается убедить Берлин передать Украине танки Leopard
14:41
видеоВ Молдове на берегу Днестра заметили льва - "подарок" из Одессы
14:36
Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2
14:30
В Брянской области заявили о сбивании "Точки-У"
14:21
Россия ввела санкции против главы МИД и начальника Генштаба Британии
14:09
В Киеве и двух областях применили экстренные отключения света - ДТЭК
13:59
Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД
Все новости...