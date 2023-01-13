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СБУ показала свої навчання біля кордонів Білорусі

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 15:28
ілюстративне фото, Getty Images

Служба безпеки України провела військові тренування поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті.

Джерело: СБУ в YouTube

Деталі: Повідомляється, що, зокрема, спецслужба провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.

За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.

Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, "зловмисники" намагались змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом.

Таким чином, "диверсанти" хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі.

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Тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України.

Теми: СБУЗбройні силиБілорусь
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