Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ показала свои учения у границ Беларуси

Евгений КизиловПятница, 13 января 2023, 15:28
иллюстративное фото, Getty Images

Служба безопасности Украины провела военные тренировки вблизи Беларуси: отработали задержание вражеской ДРГ на энергообъекте.

Источник: СБУ в YouTube

Детали: Сообщается, что, в частности, спецслужба провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области. В течение них Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые по легенде пытались осуществить прорыв через северную границу.

По замыслу тренировок, одна из вражеских ДРГ попыталась прорваться в город, а другая - захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, "злоумышленники" пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с врагом. Таким образом, "диверсанты" хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.

Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу.

Тактико-специальные мероприятия проводили в условиях максимально приближенных к реальным.

ВИДЕО ДНЯ

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины.

Темы: СБУВооруженные силыБеларусь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

карта, обновлено от 14:47В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ППО

Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2

Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

обновленоРоссия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море

Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Все новости...
СБУ
Охранник херсонского застенка оккупантов пытался "залечь на дно" в Одессе
В Украине пытались легализовать незаконные застройки через взлом е-системы - СБУ
В Черкассах работник медучреждения сливал ФСБ координаты ВСУ и энергообъектов
Последние новости
15:50
видеоСпецназовцы СБУ дроном устроили "демобилизацию" оккупантам
15:39
Отчет Apple за 2022 год свидетельствует о замедлении темпов доходов App Store
15:21
карта, обновлено от 14:47В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ППО
15:14
Моравецкий попытается убедить Берлин передать Украине танки Leopard
14:41
видеоВ Молдове на берегу Днестра заметили льва - "подарок" из Одессы
14:36
Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2
14:30
В Брянской области заявили о сбивании "Точки-У"
14:21
Россия ввела санкции против главы МИД и начальника Генштаба Британии
14:09
В Киеве и двух областях применили экстренные отключения света - ДТЭК
13:59
Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД
Все новости...