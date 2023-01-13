СБУ показала свои учения у границ Беларуси

Служба безопасности Украины провела военные тренировки вблизи Беларуси: отработали задержание вражеской ДРГ на энергообъекте.

Источник: СБУ в YouTube

Детали: Сообщается, что, в частности, спецслужба провела масштабные контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области. В течение них Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые по легенде пытались осуществить прорыв через северную границу.

По замыслу тренировок, одна из вражеских ДРГ попыталась прорваться в город, а другая - захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, "злоумышленники" пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с врагом. Таким образом, "диверсанты" хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора.

Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу.

Тактико-специальные мероприятия проводили в условиях максимально приближенных к реальным.

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В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины.