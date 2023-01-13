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Станції столичного метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого" отримають нові назви

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 15:42
Станції столичного метро Дружби народів та Площа Льва Толстого отримають нові назви
станція метро "Площа Льва Толстого". ілюстративне фото з Вікіпедії

Кияни проголосували за перейменування столичних станцій метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", а "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських героїв".

Джерело: заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко, якого цитує офіційний портал столичної влади

Деталі: За словами Бондаренка, кияни віддали понад 100 тисяч голосів за перейменування семи міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами.

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Станцію "Дружби народів" хочуть перейменувати на честь історичної назви місцевості – "Звіринецька".

Кияни такж підтримали перейменування запроєктованої станції метрополітену з назвою "Проспект Правди" на "Варшавську" і проголосували за перейменування бульвару Перова на Воскресенський, а проспекту Визволителів – на проспект Георгія Нарбута.

За даними заступника Кличка, в столиці вже перейменовано понад 200 вулиць, провулків, проспектів, бульварів та площ.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Врешті решт, ми перейшли до перейменування станцій столичного метрополітену. Ці всі перейменування покликані не просто позбавити від російської колоніальної культури, а фактично наразі, коли з’явиться площа Українських Героїв замість площі Льва Товстого, і відповідної станції метро, а також замість вулиці Льва Товстого з’явиться вулиця Скоропадського, ми будемо мати дві вісі на центральній мапі Києва.

Перша вісь почнеться від Європейської площі, пройде через Майдан Незалежності, Бессарабську площу, і завершиться площею Українських Героїв. А друга – від вулиці Володимирської, пройде через бульвар Тараса Шевченка, вулицю Скоропадського, Симона Петлюри та завершиться центральним залізничним вокзалом.

У результаті ми з вами будемо йти вулицями, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу".

Теми: метроКиїв
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