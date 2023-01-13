Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Станции киевского метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого" получат новые названия

Валентина РоманенкоПятница, 13 января 2023, 16:42
станция метро "Площадь Льва Толстого". иллюстративное фото из Википедии

Киевляне проголосовали за переименование столичных станций метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", а "Площадь Льва Толстого" в "Площадь Украинских героев".

Источник: заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, которого цитирует официальный портал столичной власти

Детали: По словам Бондаренко, киевляне отдали более 100 тысяч голосов за переименование семи городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

Станцию "Дружбы народов" хотят переименовать в честь исторического названия местности - "Зверинецкая".

Киевляне также поддержали переименование запроектированной станции метрополитена с названием "Проспект Правды" в "Варшавскую" и проголосовали за переименование бульвара Перова в Воскресенский, а проспекта Освободителей - в проспект Георгия Нарбута.

По данным заместителя Кличко, в столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей.

Прямая речь: "В конце концов, мы перешли к переименованию станций столичного метрополитена. Эти все переименования призваны не просто избавить от российской колониальной культуры, а фактически сейчас, когда появится площадь Украинских Героев вместо площади Льва Толстого, и соответствующей станции метро, а также вместо улицы Льва Толстого появится улица Скоропадского, мы будем иметь две оси на центральной карте Киева.

ВИДЕО ДНЯ

Первая ось начнется от Европейской площади, пройдет через Майдан Незалежности, Бессарабскую площадь, и завершится площадью Украинских Героев. А вторая - от улицы Владимирской, пройдет через бульвар Тараса Шевченко, улицу Скоропадского, Симона Петлюры и завершится центральным железнодорожным вокзалом.

В результате мы с вами будем идти по улицам, названия которых имеют имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа".

Темы: метроКиев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

карта, обновлено от 14:47В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ППО

Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2

Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

обновленоРоссия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море

Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Все новости...
метро
В Киеве закрывали несколько станций метро из-за обломка ракеты
В Киеве из-за ударов РФ ограничивали работа метро: искали обломки
Как будет ходить метро в Киеве в новогодне-рождественские праздники: власти дали разъяснения
Последние новости
16:52
Кулеба: G7 и ЕС должны "убить" ракетно-беспилотную индустрию России
16:48
США помогут Украине в восстановлении и развитии энергетического сектора
16:47
В Чехии определились участники второго тура президентских выборов
16:37
Большинство районов Харькова обесточено, движение метро временно остановлено
16:23
В Киеве и области работает ПВО
16:19
На Львовщине и Харьковщине есть попадания в объекты критической инфраструктуры
16:07
В Беларусь из РФ прибыло еще два эшелона с военными и техникой
16:01
фото, дополненоРоссияне попали в многоэтажку в Днепре, уничтожили подъезд, под завалами люди
15:58
Нет информации о диверсии в Литве, где взорвался газопровод - МИД Эстонии
15:50
видеоСпецназовцы СБУ дроном устроили "демобилизацию" оккупантам
Все новости...