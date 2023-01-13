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Станции киевского метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого" получат новые названия

Валентина РоманенкоПятница, 13 января 2023, 15:42
Станции киевского метро Дружбы народов и Площадь Льва Толстого получат новые названия
станция метро "Площадь Льва Толстого". иллюстративное фото из Википедии

Киевляне проголосовали за переименование столичных станций метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", а "Площадь Льва Толстого" в "Площадь Украинских героев".

Источник: заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, которого цитирует официальный портал столичной власти

Детали: По словам Бондаренко, киевляне отдали более 100 тысяч голосов за переименование семи городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

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Станцию "Дружбы народов" хотят переименовать в честь исторического названия местности - "Зверинецкая".

Киевляне также поддержали переименование запроектированной станции метрополитена с названием "Проспект Правды" в "Варшавскую" и проголосовали за переименование бульвара Перова в Воскресенский, а проспекта Освободителей - в проспект Георгия Нарбута.

По данным заместителя Кличко, в столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей.

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Прямая речь: "В конце концов, мы перешли к переименованию станций столичного метрополитена. Эти все переименования призваны не просто избавить от российской колониальной культуры, а фактически сейчас, когда появится площадь Украинских Героев вместо площади Льва Толстого, и соответствующей станции метро, а также вместо улицы Льва Толстого появится улица Скоропадского, мы будем иметь две оси на центральной карте Киева.

Первая ось начнется от Европейской площади, пройдет через Майдан Незалежности, Бессарабскую площадь, и завершится площадью Украинских Героев. А вторая - от улицы Владимирской, пройдет через бульвар Тараса Шевченко, улицу Скоропадского, Симона Петлюры и завершится центральным железнодорожным вокзалом.

В результате мы с вами будем идти по улицам, названия которых имеют имена тех людей, которые точно боролись за Украину и отстаивали права и свободы нашего народа".

Темы: метроКиев
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