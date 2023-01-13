Британія наступного тижня оголосить рішення передати танки Україні - ЗМІ

Уряд Великої Британії, як очікується, у понеділок офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Challenger 2.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian із посиланням на джерела в Україні.

За даними видання, Україна впевнена, що Британія незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2, що, як вона сподівається, допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

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Зазначається, що Британія вже прийняла рішення на користь цього кроку, оскільки тиск на Берлін зростає напередодні зустрічі західних міністрів оборони наступної п'ятниці в рамках формату "Рамштайн.

Раніше цього тижня стало відомо, що Британія розглядає можливість постачання Україні танків після багатомісячних прохань з боку Києва, але остаточне рішення залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

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Київ сподівається, що це прокладе шлях для Німеччини. В Європі налічується понад 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій 13 країн, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна на реекспорт будь-якого комплекту німецького виробництва в Україну.

Нагадаємо, уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Leopard" в Україну.

Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.