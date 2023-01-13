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Британія наступного тижня оголосить рішення передати танки Україні - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 16:48
танк Challenger 2. Ілюстративне фото з Вікіпедії

Уряд Великої Британії, як очікується, у понеділок офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Challenger 2.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian із посиланням на джерела в Україні.

За даними видання, Україна впевнена, що Британія незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2, що, як вона сподівається, допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

Зазначається, що Британія вже прийняла рішення на користь цього кроку, оскільки тиск на Берлін зростає напередодні зустрічі західних міністрів оборони наступної п'ятниці в рамках формату "Рамштайн.

Раніше цього тижня стало відомо, що Британія розглядає можливість постачання Україні танків після багатомісячних прохань з боку Києва, але остаточне рішення залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для Німеччини. В Європі налічується понад 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій 13 країн, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна на реекспорт будь-якого комплекту німецького виробництва в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Leopard" в Україну.

Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.

Теми: Велика Британіязброявійна
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