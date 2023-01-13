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Британия на следующей неделе объявит решение передать танки Украине - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 16:48
танк Challenger 2. Иллюстративное фото из Википедии

Правительство Великобритании, как ожидается, в понедельник официально объявит о решении передать Украине боевые танки Challenger 2.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в Украине.

По данным издания, Украина уверена, что Великобритания вскоре объявит о своих планах отправить около 10 танков Challenger 2, что, как она надеется, поможет Германии наконец разрешить реэкспорт своих танков Leopard 2.

Отмечается, что Британия уже приняла решение в пользу этого шага, в то время как давление на Берлин растет накануне встречи западных министров обороны в следующую пятницу в рамках формата "Рамштайн".

Ранее на этой неделе стало известно, что Британия рассматривает возможность поставки Украине танков после многомесячных просьб со стороны Киева, но окончательное решение остается за премьер-министром Риши Сунаком.

Небольшое количество танков, взятых из запасов Британии, которые насчитывают 227 единиц, само по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый случай, когда любая западная страна согласится отправить свою тяжелую бронетехнику в Украину.

Киев надеется, что это проложит путь для Германии. В Европе насчитывается более 2000 Leopard 2, которые находятся на вооружении армий 13 стран, но по договорам купли-продажи необходимо согласие Берлина на реэкспорт любого комплекта немецкого производства в Украину.

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Напомним, правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка "Leopard" в Украину.

Темы: Великобританияоружиевойна
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