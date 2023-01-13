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В РФ склали темники про війну: просять мовчати про Пригожина

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 17:30
колаж ГУР

У Росії підготували загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони у Telegram

Деталі: Повідомляється, що військове командування Росії створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України.

Загальні рекомендації вміщують 11 пунктів, основний зміст яких полягає в наступному:

  • Орієнтування на інформацію виключно з погоджених Міноборони РФ джерел;
  • Акцентування в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто міністра оборони РФ Сергія Шойгу та голови його Генштабу Валерія Герасимова;
  • Виправдання ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій;
  • Підкреслення теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що "Росія проводить "воєнну операцію" не проти України, а проти всього НАТО";
  • Відмова від згадування "ПВК Вагнер" в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках "ПВК";
  • Відслідковування та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи збройних сил РФ та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

Розвідка дійшла висновку, що загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

Теми: Росіявійнапропаганда
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