В РФ составили темники о войне: просят молчать о Пригожине

В России подготовили общие рекомендации по освещению войны против Украины.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны в Telegram

Детали: Сообщается, что военное командование России создало специальный документ, которым определяется, как кремлевским пропагандистам надо освещать события войны против Украины.

Общие рекомендации состоят из 11 пунктов, основное содержание которых заключается в следующем:

Ориентирование на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;

Акцентирование в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и положительной роли лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы его Генштаба Валерия Герасимова;

Оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;

Подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле отдельно рекомендуется сосредоточить внимание на том, что "Россия проводит "военную операцию" не против Украины, а против всего НАТО";

Отказ от упоминания "ЧВК Вагнер" в положительном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессмысленных атаках "ЧВК";

Отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах вооруженных сил РФ и неудачах Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

Разведка пришла к выводу, что в целом документ свидетельствует о кардинальном изменении акцентов в освещении хода событий в войне против Украины, а также обострении политической борьбы внутри страны-агрессора.