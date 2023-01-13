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Німеччина наступного тижня оголосить рішення щодо постачання Україні танків – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 18:15

Федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на два джерела пише Bloomberg.

За даними джерел, Німеччина, ймовірно, вирішить надати Україні важкі танки, оскільки заклики до Берліна про надання важких танків лунають все частіше і частіше.

Очікується, що Берлін ухвалить рішення до зустрічі Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн 20 січня. На зустрічі міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт "надішле чіткий сигнал" щодо постачання Leopard 2, сказало одне із джерел Bloomberg.

За словами іншого співрозмовника агенції, станом на четвер Берлін ще не ухвалив конкретного рішення, але тиск на Німеччину з тим, щоб вона відправила важкі танки, зростає.

Як зазначає Bloomberg, зараз з’явились ознаки того, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий відступити від початкового спротиву щодо відправлення танків Leopard 2 або що він може дозволити таким країнам, як Польща і Фінляндія, реекспортувати свої власні Leopard в Україну.

Поки що незрозуміло, чи стосуватиметься рішення Німеччини лише дозволу іншим країнам передати Leopard Україні, чи сама Німеччина теж відправлятиме їх.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами.

Теми: Німеччиназброя
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