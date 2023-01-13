Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия на следующей неделе объявит решение о поставках Украине танков - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 17:15

Федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на два источника пишет Bloomberg.

По данным источников, Германия, вероятно, решит предоставить Украине тяжелые танки, поскольку призывы к Берлину о предоставлении тяжелых танков звучат все чаще и чаще.

Реклама:

Ожидается, что Берлин примет решение до встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн 20 января. На встрече министр обороны Германии Кристине Ламбрехт "пошлет четкий сигнал" относительно поставок Leopard 2, сказал один из источников Bloomberg.

По словам другого собеседника агентства, по состоянию на четверг Берлин еще не принял конкретного решения, но давление на Германию с тем, чтобы она отправила тяжелые танки, растет.

Как отмечает Bloomberg, сейчас появились признаки того, что немецкий канцлер Олаф Шольц готов отступить от первоначального сопротивления по отправке танков Leopard 2 или что он может позволить таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Пока непонятно, будет ли касаться решение Германии только разрешения другим странам передать Leopard Украине, или сама Германия тоже будет отправлять их.

Напомним, что в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.

Темы: Германияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: