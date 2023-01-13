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Спецслужби РФ збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 18:43
Getty Images

Російські веб-ресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських захисників з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території РФ чи на окупованих нею територіях України.

Джерело: Міністерство оборони України у Telegram з посиланням на свій Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Штаб застерігає, що під виглядом "допомоги" сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу захисників у полоні і завадить їхньому звільненню.

Штаб також наполегливо рекомендує рідним і близьким українських військових:

  • ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;
  • не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;
  • повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

Міноборони попереджає, що усі питання, пов’язані з перебуванням військових у полоні, слід обговорювати тільки з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, який займається питаннями допомоги та звільнення з полону.

Теми: полоненіРосіявійна
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