Спецслужби РФ збирають персональні дані військовополонених та їхніх рідних

Російські веб-ресурси масово розсилають смс-повідомлення родинам українських захисників з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території РФ чи на окупованих нею територіях України.

Джерело: Міністерство оборони України у Telegram з посиланням на свій Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Штаб застерігає, що під виглядом "допомоги" сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу захисників у полоні і завадить їхньому звільненню.

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Штаб також наполегливо рекомендує рідним і близьким українських військових:

ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;

не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;

повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

Міноборони попереджає, що усі питання, пов’язані з перебуванням військових у полоні, слід обговорювати тільки з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, який займається питаннями допомоги та звільнення з полону.