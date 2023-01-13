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Спецслужбы РФ собирают персональные данные военнопленных и их родных

Евгений КизиловПятница, 13 января 2023, 17:43
Спецслужбы РФ собирают персональные данные военнопленных и их родных
Getty Images

Российские веб-ресурсы массово рассылают смс-сообщения семьям украинских защитников с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленного на территории РФ или на оккупированных ею территориях Украины.

Источник: Министерство обороны Украины в Telegram со ссылкой на свой Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Штаб предостерегает, что под видом "помощи" семьям, которые разыскивают пропавших без вести, спецслужбы России проводят сбор персональных данных, что в итоге может повредить положению защитников в плену и помешает их освобождению.

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Штаб также настоятельно рекомендует родным и близким украинских военных:

  • игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;
  • не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/телеграм-каналам;
  • сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

Минобороны предупреждает, что все вопросы, связанные с пребыванием военных в плену, следует обсуждать только с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, который занимается вопросами помощи и освобождения из плена.

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Темы: пленныеРосcиявойна
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