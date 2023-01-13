Зеленський поговорив із главами Словаччини й Албанії про "формулу миру"

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів телефонні розмови з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глави держав написали у Twitter.

Як повідомив Зеленський, із Чапутовою він обговорив подальшу українсько-словацьку оборонну співпрацю та спільні міжнародні заходи, а також запросив приєднатися до реалізації "формули миру".

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Своєю чергою президентка Словаччини зазначила, що обговорила з українським візаві "ситуацію на фронті, подальшу дипломатичну та військову підтримку та поглиблення двосторонньої співпраці".

"Словаччина підтримує зусилля України на шляху до справедливого та тривалого миру, зокрема й шляхом "формули миру", – наголосила вона.

Із прем’єром Албанії український президент обговорив ситуацію на фронті, важливість нарощування безпекової допомоги Україні й підтримку "формули миру".

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Також він привітав Еді Раму з 30-річчям дипвідносин між Україною та Албанією й відзначив початок роботи албанського посольства в Києві.

В останні дні президент України проводить телефонні дзвінки з низкою європейських лідерів, де йдеться насамперед про запропоновану ним "формулу миру". Зокрема вчора Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем.