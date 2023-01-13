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Зеленский поговорил с главами Словакии и Албании о "формуле мира"

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 19:02

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонные разговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьер-министром Албании Эди Рамой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", главы государств написали в Twitter.

Как сообщил Зеленский, с Чапутовой он обсудил дальнейшее украинско-словацкое оборонное сотрудничество и совместные международные мероприятия, а также пригласил присоединиться к реализации "формулы мира".

В свою очередь президент Словакии отметила, что обсудила с украинским визави "ситуацию на фронте, дальнейшую дипломатическую и военную поддержку и углубление двустороннего сотрудничества".

"Словакия поддерживает усилия Украины на пути к справедливому и длительному миру, в том числе и путем "формулы мира", - подчеркнула она.

С премьером Албании украинский президент обсудил ситуацию на фронте, важность наращивания помощи Украине в сфере безопасности и поддержку "формулы мира".

Также он поздравил Эди Раму с 30-летием дипотношений между Украиной и Албанией и отметил начало работы албанского посольства в Киеве.

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В последние дни президент Украины проводит телефонные звонки с рядом европейских лидеров, где речь идет прежде всего о предложенной им "формуле мира". В частности вчера Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем.

Темы: СловакияАлбанияпрезидентЗеленский
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