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У Литві стався вибух на газопроводі, триває пожежа

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 18:25

У п’ятницю 13 січня у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску, через аварію евакуювали мешканців найближчого села.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Близько 17:00 у поліцію надійшло повідомлення про вибух на газопроводі у Пасваліському районі, що на півночі країни неподалік від кордону з Латвією. Інцидент стався на газопроводі оператора Amber Grid.

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В поліції повідомили, що висота полум’я на початку сягала кількох десятків метрів. Репортерка LRT, яка вирушила до місця інциденту, каже, що заграву від пожежі видно вже за 17 км від місця. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють.

На місці працює велика команда пожежників, периметр патрулює поліція. Невдовзі після аварії прийняли рішення евакуювати мешканців села Валакеляй, що розташоване менш ніж за кілометр від газопроводу. Пожежні команди стежать, щоби полум’я не дісталося до будинків. 

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Можливі причини вибуху не називали. Мешканці села розповіли журналістам, що вдень спостерігали в районі вибуху ремонтні роботи. 

Теми: Литвагазвибух
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