Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Литві стався вибух на газопроводі, триває пожежа

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 19:25

У п’ятницю 13 січня у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску, через аварію евакуювали мешканців найближчого села.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Близько 17:00 у поліцію надійшло повідомлення про вибух на газопроводі у Пасваліському районі, що на півночі країни неподалік від кордону з Латвією. Інцидент стався на газопроводі оператора Amber Grid.

В поліції повідомили, що висота полум’я на початку сягала кількох десятків метрів. Репортерка LRT, яка вирушила до місця інциденту, каже, що заграву від пожежі видно вже за 17 км від місця. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють.

На місці працює велика команда пожежників, периметр патрулює поліція. Невдовзі після аварії прийняли рішення евакуювати мешканців села Валакеляй, що розташоване менш ніж за кілометр від газопроводу. Пожежні команди стежать, щоби полум’я не дісталося до будинків. 

Можливі причини вибуху не називали. Мешканці села розповіли журналістам, що вдень спостерігали в районі вибуху ремонтні роботи. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Литвагазвибух
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, оновленоНа Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено 28 будинків

фото, відео, оновленоРосіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі: 5 загиблих, 39 поранених

Прем’єр Британії підтвердив Зеленському передачу танків Challenger 2

доповненоЗеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення - МЗС

оновленоРосія вперше у цьому році вивела носії "Калібрів" у Чорне море

Повітряні сили розповіли, звідки вдарила Росія по Києву 14 січня

Усі новини...
Литва
Зеленський сподівається, що саміт НАТО у Литві стане доленосним
Глава МЗС Литви закликав надати Україні ракети ATACMS
Польща й Литва лобіюватимуть у НАТО гарантії безпеки для України – Дуда
Останні новини
19:14
Бої за Соледар тривають, окупанти наступають на 4 напрямках – зведення Генштабу
18:51
ППО збила у суботу 25 із 38 ракет
18:36
Ракетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику
18:32
Вибори у Чехії: проросійський кандидат поступився ексгенералу НАТО, буде другий тур
18:24
Росіяни скасували обмін полоненими, який планувався в суботу – штаб
18:16
Гендиректор МАГАТЕ відвідає Україну для реалізації моніторингові місії на всіх АЕС країни
18:13
Через атаку РФ постраждали енергооб’єкти в 6 областях – міністр енергетики
17:58
фото, оновленоНа Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено 28 будинків
17:53
У Чехії кандидати у президенти об’єдналися проти проросійського лідера перегонів
17:47
Росіяни вдарили по енергетичному об’єкту на Івано-Франківщині
Усі новини...