В Литве произошел взрыв на газопроводе, продолжается пожар

В пятницу 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления, из-за аварии эвакуировали жителей ближайшего села.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Около 17:00 в полицию поступило сообщение о взрыве на газопроводе в Пасвалисском районе на севере страны недалеко от границы с Латвией. Инцидент произошел на газопроводе оператора Amber Grid.

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В полиции сообщили, что высота пламени в начале достигала нескольких десятков метров. Репортер LRT, которая отправилась к месту инцидента, говорит, что зарево от пожара видно уже за 17 км от места. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

На месте работает большая команда пожарных, периметр патрулирует полиция. Вскоре после аварии приняли решение эвакуировать жителей села Валакеляй, расположенного менее чем в километре от газопровода. Пожарные команды следят, чтобы пламя не добралось до домов.

Возможные причины взрыва не называли. Жители села рассказали журналистам, что днем наблюдали в районе взрыва ремонтные работы.