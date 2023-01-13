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У школах Росії введуть уроки лапти: вважають, що підготує до армії

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 18:23
У школах Росії введуть уроки лапти: вважають, що підготує до армії

Міністерство освіти РФ розробило освітній курс із гри лапту для школярів. У відомстві вважають, що гра допоможе підготувати юнаків до військової служби.

Джерело: сайт Мінпросвіти, "Сирена", "Газета.ру"

Деталі: Вчитися грати в російську народну гру будуть учні з 1 по 11 класи. Відбуватиметься це на уроках фізкультури та в рамках позаурочної діяльності.

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У відомстві вважають, що лапта поліпшить підготовку всіх школярів до здачі нормативів ГТО (готов к труду и обороне) і окремо юнаків - до військової служби.

Пряма мова глави Федерації російської лапти Сергія Фокіна: "Введення лапти до шкільної програми дасть змогу використовувати її як дієвий засіб зміцнення здоров'я дітей і підлітків у школі, підготовки учнів до здачі норм ВФСК ГТО та підготовки юнаків до служби у ЗС РФ".

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Теми: Росіяспортарміяосвіта
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