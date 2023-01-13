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В школах России введут уроки лапты: считают, что подготовит к армии

Евгений КизиловПятница, 13 января 2023, 18:23
В школах России введут уроки лапты: считают, что подготовит к армии

Министерство просвещения РФ разработало образовательный курс по игре лапту для школьников. В ведомстве считают, что игра поможет подготовить юношей к военной службе.

Источник: сайт Минпросвещения, "Сирена", "Газета.ру"

Детали: Учиться играть в русскую народную игру будут ученики с 1 по 11 классы. Происходить это будет на уроках физкультуры и в рамках внеурочной деятельности.

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В ведомстве считают, что лапта улучшит подготовку всех школьников к сдаче нормативов ГТО (готов к труду и обороне) и отдельно юношей — к военной службе.

Прямая речь главы Федерации русской лапты Сергея Фокина: "Введение лапты в школьную программу позволит использовать ее в качестве действенного средства укрепления здоровья детей и подростков в школе, подготовки обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и подготовки юношей к службе в ВС РФ".

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Темы: Росcияспортармияобразование
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