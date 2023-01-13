У Бердянську вибухи: окупанти кажуть, що підірвано авто гауляйтера

Пожежа у Бердянську, фото з Telegram Андрющенка

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали три потужних вибухи в районі аеродрома. Окупанти стверджуть, що підірвано авто гауляйтера міста, однак він вижив.

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар голови міської військової адміністрації Бердянська Вікторії Галіціної, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, РИА Новости

Пряма мова голови МВА: "На цей час немає підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що воно (ураження - ред.) є, бо пожежа дуже велика".

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Деталі: Галіцина наголосила, що інформація щодо уражених ворога перевіряється.

В окупованому Бердянську пролунали вибухи біля аеродрому, почалась пожежа pic.twitter.com/q5umPT51V4 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 13, 2023

Оновлено о 19:50: Російські ЗМІ стверджують, що о 19:30 у Бердянську було підірвано замінований автомобіль так званого "глави військово-цивільної адміністрації" Бердянського району Кичигіна Олексія. Окупанти кажуть, що "завдяки щасливому випадку" гауляйтер не постраждав, оскільки "вчасно помітив підозрілий предмет на дні службового автомобіля".

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Сила вибуху, за словами окупантів, становила близько 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. У підриві ворог звинуватив ЗСУ.