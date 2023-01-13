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У Бердянську вибухи: окупанти кажуть, що підірвано авто гауляйтера

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 19:37
Пожежа у Бердянську, фото з Telegram Андрющенка

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали три потужних вибухи в районі аеродрома. Окупанти стверджуть, що підірвано авто гауляйтера міста, однак він вижив.

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар голови міської військової адміністрації Бердянська Вікторії Галіціної, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, РИА Новости

Пряма мова голови МВА: "На цей час немає підтвердженої інформації щодо ураження ворожої техніки. Маємо надію, що воно (ураження - ред.) є, бо пожежа дуже велика".

Деталі: Галіцина наголосила, що інформація щодо уражених ворога перевіряється.

Оновлено о 19:50: Російські ЗМІ стверджують, що о 19:30 у Бердянську було підірвано замінований автомобіль так званого "глави військово-цивільної адміністрації" Бердянського району Кичигіна Олексія. Окупанти кажуть, що "завдяки щасливому випадку" гауляйтер не постраждав, оскільки "вчасно помітив підозрілий предмет на дні службового автомобіля".

Сила вибуху, за словами окупантів, становила близько 1 кг вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. У підриві ворог звинуватив ЗСУ.

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Теми: Бердянськаеродромвибухпожежа
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