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В Бердянске взрывы: оккупанты говорят, что взорвано авто гауляйтера

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 18:37
В Бердянске взрывы: оккупанты говорят, что взорвано авто гауляйтера
Пожар в Бердянске, фото из Telegram Андрющенко

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва в районе аэродрома. Оккупанты утверждают, что взорвано авто гауляйтера города, однако он выжил.

Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий главы городской военной администрации Бердянска Виктории Галициной, советник мера Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно (поражение - ред.) есть, потому что пожар очень большой".

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Детали: Она отметила, что информация о поражении врага проверяется.

Дополнено: Российские СМИ утверждают, что в 19:30 в Бердянске был взорван заминированный автомобиль так называемого “главы военно-гражданской администрации” Бердянского района Кичигина Алексея. Оккупанты говорят, что “по счастливой случайности” гауляйтер не пострадал, так как “вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля”.

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Сила взрыва, по словам оккупантов, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В подрывы враг обвинил ВСУ.

Темы: Бердянскаэродромвзрывпожар
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