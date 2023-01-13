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В Бердянске взрывы: оккупанты говорят, что взорвано авто гауляйтера

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 19:37
Пожар в Бердянске, фото из Telegram Андрющенко

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели три мощных взрыва в районе аэродрома. Оккупанты утверждают, что взорвано авто гауляйтера города, однако он выжил.

Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий главы городской военной администрации Бердянска Виктории Галициной, советник мера Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "В настоящее время нет подтвержденной информации о поражении вражеской техники. Надеемся, что оно (поражение - ред.) есть, потому что пожар очень большой".

Детали: Она отметила, что информация о поражении врага проверяется.

Дополнено: Российские СМИ утверждают, что в 19:30 в Бердянске был взорван заминированный автомобиль так называемого “главы военно-гражданской администрации” Бердянского района Кичигина Алексея. Оккупанты говорят, что “по счастливой случайности” гауляйтер не пострадал, так как “вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля”.

Сила взрыва, по словам оккупантов, составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В подрывы враг обвинил ВСУ.

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Темы: Бердянскаэродромвзрывпожар
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