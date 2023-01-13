Обкурився і пішов на позиції ЗСУ: ГУР опублікувало розповідь дружини окупанта
П'ятниця, 13 січня 2023, 19:17
Українська розвідка опублікувала перехоплення телефонної розмови дружини військового Росії, яка розповіла про зловживання наркотичними речовинами в лавах окупантів.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України
Пряма мова: "Паша каже: "Валя, ти не повіриш, мої довбо*би пообкурювалися вчора. Вони очі ... у них ніх*я – якісь кролики-зайчики.
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І Паша тягнув (іншого військового РФ - ред.). А я кажу: "Нах*я тягнув?" Каже: "Так він би на українську позицію пішов... Він іде в інший бік – у посадку до цих довбй*бів".