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Обкурився і пішов на позиції ЗСУ: ГУР опублікувало розповідь дружини окупанта

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 20:17
Ілюстративне фото з пресслужби розвідки

Українська розвідка опублікувала перехоплення телефонної розмови дружини військового Росії, яка розповіла про зловживання наркотичними речовинами в лавах окупантів.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Пряма мова: "Паша каже: "Валя, ти не повіриш, мої довбо*би пообкурювалися вчора. Вони очі ... у них ніх*я – якісь кролики-зайчики.

І Паша тягнув (іншого військового РФ - ред.). А я кажу: "Нах*я тягнув?" Каже: "Так він би на українську позицію пішов... Він іде в інший бік – у посадку до цих довбй*бів".

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Теми: розвідкавійнанаркотики
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