Обкурился и пошел на позиции ЗСУ: ГУР опубликовало рассказ жены оккупанта

Украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора жены оккупанта, которая рассказала, как военные России злоупотребляют наркотическими веществами.

Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: "Павлик знаешь что говорит: "Валя, ты не поверишь, мои долбо*бы пообкуривались вчера. Они глаза … у них них*я – какие-то кролики-зайчики.

И Паша тащил (другого военного РФ - ред.). А я говорю: "Нах*я тащил?" Говорит: "Так он бы на украинскую позицию пошел… Он идет в другую сторону – в посадку к этим долбоебам".