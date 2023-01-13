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Обкурился и пошел на позиции ЗСУ: ГУР опубликовало рассказ жены оккупанта

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 19:17
Обкурился и пошел на позиции ЗСУ: ГУР опубликовало рассказ жены оккупанта
Иллюстративное фото из пресс-службы разведки

Украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора жены оккупанта, которая рассказала, как военные России злоупотребляют наркотическими веществами. 

Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: "Павлик знаешь что говорит: "Валя, ты не поверишь, мои долбо*бы пообкуривались вчера. Они глаза … у них них*я – какие-то кролики-зайчики.

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И Паша тащил (другого военного РФ - ред.). А я говорю: "Нах*я тащил?" Говорит: "Так он бы на украинскую позицию пошел… Он идет в другую сторону – в посадку к этим долбоебам".

Темы: разведкавойнанаркотики
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