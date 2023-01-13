Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обкурился и пошел на позиции ЗСУ: ГУР опубликовало рассказ жены оккупанта

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 20:17
Иллюстративное фото из пресс-службы разведки

Украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора жены оккупанта, которая рассказала, как военные России злоупотребляют наркотическими веществами. 

Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: "Павлик знаешь что говорит: "Валя, ты не поверишь, мои долбо*бы пообкуривались вчера. Они глаза … у них них*я – какие-то кролики-зайчики.

И Паша тащил (другого военного РФ - ред.). А я говорю: "Нах*я тащил?" Говорит: "Так он бы на украинскую позицию пошел… Он идет в другую сторону – в посадку к этим долбоебам".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкавойнанаркотики
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео, обновленоРоссияне попали в многоэтажку в Днепре: 5 погибших, почти 60 раненых

ПВО сбила в субботу 25 из 38 ракет

дополненоРакетная атака: пострадали две ТЭС, одна прекратила вырабатывать электричество

фото, обновленоНа Киевщине в результате утренней атаки повреждены 28 домов

Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2

дополненоЗеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

Все новости...
разведка
Россия пытается создать двухмиллионную армию – разведка
РФ привлечет заключенных на производство оружия для войны в Украине – британская разведка
Британская разведка: перестановки в командовании РФ - признак ее трудностей в Украине
Последние новости
20:13
фото, видео, обновленоРоссияне попали в многоэтажку в Днепре: 5 погибших, почти 60 раненых
20:03
После атаки РФ самая сложная ситуация с электричеством на Харьковщине и Киевщине – Зеленский
19:57
Зеленский сказал, что нужно, чтобы остановить российский террор
19:42
В Кривом Роге ракета повредила дома, есть погибший и раненый
19:34
Посол США после обстрела Днепра: дополнительная помощь по безопасности продолжает поступать
19:26
Из-за ракетного обстрела задерживается 8 поездов
19:14
Бои за Соледар продолжаются, оккупанты наступают на 4 направлениях – сводка Генштаба
18:51
ПВО сбила в субботу 25 из 38 ракет
18:36
дополненоРакетная атака: пострадали две ТЭС, одна прекратила вырабатывать электричество
18:32
Выборы в Чехии: пророссийский кандидат уступил экс-генералу НАТО, будет второй тур
Все новости...