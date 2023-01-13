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Шольц нарікає на тиск у питанні надання Україні західних танків

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 19:28

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче, аби тиск ззовні підштовхував його до швидкого вирішення питання постачання бойових танків в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Шольц заявив в інтерв’ю тижневику TAZ, яке буде опубліковане в суботу.

"Останні одинадцять місяців показали, що мудро не втрачати глузд через збуджені щоденні, іноді навіть щогодинні вимоги", – сказав очільник німецького федерального уряду.

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За словами Шольца, багато людей у Німеччині "дуже стурбовані й сподіваються, що канцлер та його уряд збережуть нерви". Він додав, що вважає свій підхід співзвучним із думкою більшості в Німеччині.

"Більшість громадян вважають виважений підхід уряду до поставок зброї правильним. Що мене пригнічує, так це те, що це майже не відображається в повідомленнях ЗМІ, які, здається, постійно стурбовані лише тим, що може бути зроблено далі. Таке звуження політичної дискусії є проблематичним", – вважає канцлер Німеччини.

В інтерв’ю Шольц наголосив, що Німеччина постачає Україні "особливо ефективну зброю", як-то система протиповітряної оборони IRIS-T, а незабаром – і протиракетні комплекси Patriot.

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Лідерство в цій ситуації не означає "стояти на барикадах і кричати "Вперед до бою", зазначив він: "Лідерство означає мати мужність робити правильні речі в цій ситуації, яка несе загрозу миру в усьому світі".

Нагадаємо, раніше Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Також дивіться відеорозмову "ЄвроПравди" з німецьким експертом Сергієм Сумлєнним про політику Німеччини або текстову версію: "Німцям складно зрозуміти, що насильство – головна цінність росіян".

Теми: ШольцНімеччиназброя
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