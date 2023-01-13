Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц нарікає на тиск у питанні надання Україні західних танків

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 20:28

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче, аби тиск ззовні підштовхував його до швидкого вирішення питання постачання бойових танків в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Шольц заявив в інтерв’ю тижневику TAZ, яке буде опубліковане в суботу.

"Останні одинадцять місяців показали, що мудро не втрачати глузд через збуджені щоденні, іноді навіть щогодинні вимоги", – сказав очільник німецького федерального уряду.

За словами Шольца, багато людей у Німеччині "дуже стурбовані й сподіваються, що канцлер та його уряд збережуть нерви". Він додав, що вважає свій підхід співзвучним із думкою більшості в Німеччині.

"Більшість громадян вважають виважений підхід уряду до поставок зброї правильним. Що мене пригнічує, так це те, що це майже не відображається в повідомленнях ЗМІ, які, здається, постійно стурбовані лише тим, що може бути зроблено далі. Таке звуження політичної дискусії є проблематичним", – вважає канцлер Німеччини.

В інтерв’ю Шольц наголосив, що Німеччина постачає Україні "особливо ефективну зброю", як-то система протиповітряної оборони IRIS-T, а незабаром – і протиракетні комплекси Patriot.

Лідерство в цій ситуації не означає "стояти на барикадах і кричати "Вперед до бою", зазначив він: "Лідерство означає мати мужність робити правильні речі в цій ситуації, яка несе загрозу миру в усьому світі".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Також дивіться відеорозмову "ЄвроПравди" з німецьким експертом Сергієм Сумлєнним про політику Німеччини або текстову версію: "Німцям складно зрозуміти, що насильство – головна цінність росіян".

Теми: ШольцНімеччиназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоРосіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі: 5 загиблих, майже 60 поранених

ППО збила у суботу 25 із 38 ракет

доповненоРакетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику

фото, оновленоНа Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено 28 будинків

Прем’єр Британії підтвердив Зеленському передачу танків Challenger 2

доповненоЗеленський хоче особисто відвідати ООН у річницю вторгнення - МЗС

Усі новини...
Шольц
Зеленський обговорив з Шольцом подальші постачання зброї Україні і подякував за Patriot
Шольц пообіцяв підтримувати Україну у 2023 році
Заколотники в Німеччині планували вбити Шольца – ЗМІ
Останні новини
20:13
фото, відео, оновленоРосіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі: 5 загиблих, майже 60 поранених
20:03
Після атаки РФ найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині й Київщині – Зеленський
19:57
Зеленський сказав, що потрібно, щоб зупинити російський терор
19:42
У Кривому Розі ракета понівечила будинки, є загиблий і поранений
19:34
Посол США після обстрілу Дніпра: додаткова безпекова допомога продовжує надходити
19:26
Через ракетний обстріл затримується 8 поїздів
19:14
Бої за Соледар тривають, окупанти наступають на 4 напрямках – зведення Генштабу
18:51
ППО збила у суботу 25 із 38 ракет
18:36
доповненоРакетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику
18:32
Вибори у Чехії: проросійський кандидат поступився ексгенералу НАТО, буде другий тур
Усі новини...