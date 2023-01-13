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Шольц сетует на давление в вопросе предоставления Украине западных танков

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 20:28

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет, чтобы давление извне подталкивало его к быстрому решению вопроса поставки боевых танков в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Шольц заявил в интервью еженедельнику TAZ, которое будет опубликовано в субботу.

"Последние одиннадцать месяцев показали, что мудро не терять рассудок из-за возбужденных ежедневных, иногда даже ежечасных требований", - сказал глава немецкого федерального правительства.

По словам Шольца, многие люди в Германии "очень обеспокоены и надеются, что канцлер и его правительство сохранят нервы". Он добавил, что считает свой подход созвучным с мнением большинства в Германии.

"Большинство граждан считают взвешенный подход правительства к поставкам оружия правильным. Что меня удручает, так это то, что это почти не отражается в сообщениях СМИ, которые, кажется, постоянно обеспокоены только тем, что может быть сделано дальше. Такое сужение политической дискуссии является проблематичным", - считает канцлер Германии.

В интервью Шольц отметил, что Германия поставляет Украине "особенно эффективное оружие", как-то система противовоздушной обороны IRIS-T, а вскоре - и противоракетные комплексы Patriot.

Лидерство в этой ситуации не означает "стоять на баррикадах и кричать "Вперед к бою", отметил он: "Лидерство означает иметь мужество делать правильные вещи в этой ситуации, которая несет угрозу миру во всем мире".

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Напомним, ранее Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В то же время, по данным источников Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

Темы: ШольцГерманияоружие
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